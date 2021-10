Le réacteur numéro 2 de la centrale de Chinon a redémarré ce mardi 26 octobre 2021 et est de nouveau connecté au réseau électrique national. Le réacteur s'était automatiquement mis à l'arrêt le 21 octobre dernier en raison du déclenchement automatique d'un système de protection. EDF précise que "les équipes ont mené les investigations nécessaires au redémarrage du réacteur et ont constaté une cassure mécanique sur la tige de cette vanne, qui a été remplacée". L'exploitant précise que cet arrêt n'a eu aucun impact réel sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement et a fait l'objet d'échanges avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Désormais, les unités de production n°2, 3 et 4 sont connectées au réseau électrique national. L'unité n°1 est en arrêt programmé pour maintenance depuis le 18 septembre 2021.2 de la centrale de Chinon