Ardèche : quel sera le plan de réaménagement des parkings du Pont d'Arc

Le conseil départemental va débuter à l'automne prochain une nouvelle phase de travaux dans la combe d'Arc. Il s'agit toujours de poursuivre les travaux débutés en 2015 pour aménager cet espace très touristique et le plus visité du Sud Ardèche où se trouve le pont d'Arc.

Un nouveau parking pour les bus

Dans un premier temps, les travaux consisteront à aménager un petit parking de 4 à 5 places pour les bus en face du pont d'Arc. Il permettra également au bus en provenance de Vallon-Pont-d'Arc de faire demi tour. Pour l'instant seul le parking du Belvédère en aval du pont d'Arc permet aux bus de se garer.

Le réaménagement du parking des voitures

Il s'agira ensuite de remettre en culture l'actuel terrain vague au bord de la route des gorges qui sert de parking aux voitures. Il contient 160 places environ. Depuis le début des travaux, ce parking doit disparaître. II était une propriété privée jusqu'à ce qu'il soit acquis en février 2022 et après expropriation par le conseil départemental. Le parking actuel sera transformé en champ de vigne ou d'olivier.

Un nouveau parking sera aménagé contre la falaise de la combe d'Arc. Il sera plus petit, une centaine de places et sera abrité par des arbres. L'objectif est de restaurer le site en faisant disparaitre les aménagements touristiques le plus possible. C'est à ce prix que le pont d'Arc pourra obtenir le label grand site de France.