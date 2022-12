"Le réchauffement climatique provoque de forts bouleversements en Méditerranée" prévient le CPIE

Non, il n'y pas besoin d'aller chercher bien loin pour voir les effets du réchauffement climatique. Notre Méditerranée change déjà en ce moment alerte Frédéric Poydenot, le directeur du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Iles de Lérins et du Pays d'Azur, association qui oeuvre pour faire baisser notre impact sur la planète. "En profondeur, les espèces d'eau froide meurent, il y a aussi des parasites qui se développent. Et puis on a de nouvelles espèces qui préfèrent ce climat. Cela provoque de profonds bouleversements."

La meilleure arme : l'éducation des jeunes générations

Frédéric Poydenot rappelle donc qu'il faut agir vite, dès maintenant. Mais il prépare aussi l'avenir. "On travaille surtout sur le champ éducatif, très tôt, avec jusqu'à 300 classes chaque année." Les sujets abordés : transport mobilité, énergie, déchets, "pour que ces générations grandissent avec ces sujets et trouvent les solutions."

De quoi nourrir un peu d'espoir pour l'avenir ? "On peut avoir deux regards : l'un sur un modèle économique, une société qui a du mal à se transformer, donc pessimiste de ce côté-là. Et de l'autre des jeunes qui s'emparent du sujet. Ils vont être inventifs, beaucoup refusent cette société, changent de métier, expérimentent, et donc là il y a de l'optimisme."