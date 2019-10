Le record du monde de Slackline dans le cirque de Navacelles jugé illégal

France Nature environnement vient d'obtenir gain de cause, le tribunal administratif de Montpellier juge illégal l’arrêté préfectoral qui avait autorisé en juin 2017 l’organisation d'une manifestation de slackline au dessus du cirque de navacelles,où vit un aigle royal.

Hérault, France

Le Tribunal Administratif de Montpellier vient de déclarer illégal l'arrêté préfectoral qui avait autorisé en juin 2017 une manifestation sportive de Slackline dans le cirque de Navacelles au motif de son impact sur la nidification de l'Aigle royal.

Le slackline est un sport qui s'approche du funambulisme et qui consiste à marcher sur une sangle tendue en deux points au dessus du vide .

L’événement organisé par le club des Entrepreneurs de Quissac Ganges avait obtenu une autorisation préfectorale , il a eu lieu au début du mois juin 2017 et a vu deux adeptes de ce sport Pablo Signoret et Nathan Paulin traverser le cirque sur une highline de 1660 mètres, fixée à 340 mètres au-dessus du canyon. Ils avaient établi deux records du monde de la discipline .

Cet événement a été dénoncé et attaqué en justice par France Nature Environnement car il s'est déroulé en période de reproduction d'oiseaux menacés dont l'aigle royal. Deux ans après et alors qu''aucun autre rendez vous sportif de ce genre ait été organisé dans le cirque de Navacelles, France Nature Environnement a obtenu gain de cause.

Dans un communiqué , Simon POPY, Président de FNE LR réagit « Nous ne demandions pas l’annulation de la manifestation mais son report de quelques semaines, le temps pour le jeune aigle de prendre son envol. C’était manifestement déjà trop. A l'époque, alors que ce jeune aigle se mourrait, nous avons subi le battage médiatique autour de ce record. C'est un très mauvais souvenir. Au final, en plus du record du monde de slackline qui n’aura tenu que 15 mois, cette manifestation aura battu un record de bêtise. Au nom du tourisme durable et de l’écologie souriante ! »