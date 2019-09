Le refuge de Chamerey à Fixin ou une maison quasiment autonome en énergie

Fixin, France

C'est un bel exemple de maison autonome en énergie. Le refuge ou la rente de Chamerey sur les hauteurs de Fixin ne perdra désormais plus une goutte d'eau : cette ancienne ferme isolée qui n'est pas raccordée au réseau d'eau ni à l'électricité , est désormais dotée d'un récupérateur d'eau pluviale.

Un volume de stockage de 20m3

La cuve de 5 m de long sur 2m50 de haut et de large, est entterrée. avec un volume de 20m3 pour le stockage ..une cuve enterrée sur le terrain à côté de la maison .. Autre nouveauté, l'installation photovoltaique a été renouvelée l'an passée, ce qui permet de produire le double d'électricité .. La ferme est louée depuis 1982 à l'association des Amis de Chamerey qui gère la location du lieu. Ces nouveautés permettent à l'association d'accueillir les randonneurs dans de meilleures conditions et surtout d'alimenter tous les sanitaires du refuge et donc de préserver l'eau potable pour boire, se doucher et cuisinier.

Les Lalire, devant la rente de Chamerey, la ferme acquise en 1982. © Radio France - Stéphanie Perenon

Visite du local où sont installés les canalisations pour le récupérateur d'eau pluviale, avec le propriétaire des lieux, Dominque Lalire

Un récupérateur devenue une nécessité avec la sécheresse

Ce récupérateur d'eau est apparue comme une nécessité avec la sécheresse de ces dernières années, l'accueil des randonneurs et autres publics scolaires était remis en question précise Gérard Riger, administrateur de l'association des mis de Chamerey.