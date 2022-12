Le remplissage de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon a commencé

Le remplissage de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, la SEV 17, a commencé nous confirme la préfecture des Deux-Sèvres. Elle indique que "ce remplissage peut débuter dès lors que le seuil réglementaire, fixé par arrêtés préfectoraux est atteint". Un seuil au niveau de la nappe considéré comme trop bas par Nature environnement 17. L'association de protection de l'environnement de Charente-Maritime demande à la préfète de réviser les conditions de remplissage.

Le 8 décembre, alors que ce seuil permettant le remplissage est atteint, Nature Environnement 17 dit avoir "constaté que la rivière Le Mignon, avec quelques centimètres d’eau au niveau de la SEV17, ne coulait pas et, qu’à Mauzé, elle était à sec. Le débit constaté à l’entrée du Marais Poitevin était proche de zéro". Pour l'association, "les prélèvements doivent être interdits en attendant le retour à un bon état des milieux naturels".

Visite d'un inspecteur de l'environnement

La préfecture ne fait pas la même analyse de l'état du Mignon. Elle explique qu'une visite de terrain a été faite le 14 décembre par un inspecteur de l'environnement assermenté. Visite qui "a permis de constater que le Mignon n'était pas à sec en amont du bourg de Mauzé-sur-le-Mignon, avec des écoulements visibles. Ces écoulements étaient aussi visibles dans l'un des biefs parallèles au Mignon, en amont du bourg. De même, le Mignon en aval du bourg de Mauzé-sur-le Mignon n'était pas non plus à sec et présentait un débit significatif comme le bief du moulin Neuf, en aval du bourg, qui est parallèle au Mignon".