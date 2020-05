Loire : le renard a pris ses aises pendant le confinement et causé des dégats assure la FDSEA

C’est un constat que l’on avait fait durant le confinement : la vie sauvage a largement profité de la réduction de l’activité humaine.

Les animaux, les oiseaux ont pu vivre plus librement qu’en temps normal et, pour certains, étendre leur territoire à force de moins croiser des hommes. Ils n’ont par ailleurs pas fait l’objet de battues administratives qui ont été suspendues, c’est-à-dire les destructions d’animaux qui causent des dégâts comme le sanglier et le renard.

"Le renard n'a plus vraiment de prédateur à part l'homme aujourd'hui donc comme l'homme n'est plus là, il se développe de manière anarchique" explique Gérard Gallot, le président de la FDSEA dans la Loire.

"En période de confinement et comme une grande partie des activités humaines étaient interdites, le renard s'est développé et on a des gros problèmes dans certaines zones d'attaques sur les basse-cours. Il va falloir faire quelque chose. C'est le cas du renard, du blaireau. ce sont des animaux qui peuvent profiter de ces périodes de non-chasse pour se développer de manière importante et créer beaucoup de dégâts. Il va falloir réguler cela mais de manière intelligente. Il ne s'agit pas de faire disparaitre le renard mais il faut limiter les populations".