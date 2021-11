Le réseau d'eau potable de Thann pollué par des hydrocarbures

Des traces d'hydrocarbures ont été détectés dans plusieurs cours d'eau du secteur de Thann, dans le Haut-Rhin, ce mercredi. Les autorités locales interdisent la consommation d'eau potable pour la boisson et la cuisson. Les écoles maternelles et primaires seront fermées ce vendredi.

Le réseau d'eau courante du secteur de Thann, dans le Haut-Rhin est touché par un épisode de pollution aux hydrocarbures. Plusieurs communes sont concernées : Leimbach, Rammersmartt, Roderen, Bourbach-Le-Bas, Bitschwiller-Lès-Thann et Vieux-Thann.

Les habitants du secteur ont interdiction de boire et de cuisiner en utilisant l'eau courante jusqu'à nouvel ordre. Il est toujours possible d'utiliser l'eau du robinet pour se laver. Les écoles maternelles et élémentaires publiques de Thann resteront fermées ce vendredi.

Des habitants ont signalé des odeurs de carburant à proximité des cours d'eau plus tôt ce mercredi. L'alerte a entraîné des tests qui ont confirmé la présence de polluants.

Le maire de la commune Gilbert Stoeckel participe à une réunion de crise. L'Agence régionale de santé procède à des analyses complémentaires. Suez, le gestionnaire du réseau, nettoie les filtres et les réservoirs du réseau pour mettre fin aux odeurs.