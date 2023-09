Le réseau des observateurs de la biodiversité lancé dans le Géoparc Normandie-Maine

Le parc naturel régional Normandie-Maine, Géoparc Unesco depuis quelques semaines, a désormais à sa disposition un réseau d'observateurs de la biodiversité. Une cinquantaine de personnes, originaires des communes situées dans ce vaste espace, vont transmettre des photos de la faune et de la flore de leur territoire pour avoir des informations précises sur l'état de la biodiversité du site à l'heure du réchauffement climatique.

"Cette prise de conscience des enjeux écologiques est de plus en plus importante dans l’opinion publique, avec des citoyens qui souhaitent être informés, voire devenir acteurs dans le travail d’observation de la faune et de la flore", indique dans un communiqué la direction du site qui s'étend sur quatre départements (Mayenne, Sarthe, Orne, Manche).

Cette opération d’observation de la biodiversité va durer une année, de septembre 2023 à septembre 2024, ponctuée de plusieurs sorties pour améliorer la culture naturaliste des observateurs.