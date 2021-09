"Le réseau Enedis est plus résistant depuis la tempête de 1999" selon son directeur régional en Aquitaine

La Gironde en alerte rouge, des vagues hautes de cinq mètres, des rafales de vent à 170 km/h... Voilà le scénario auquel se sont confrontés les secours, les services de l'Etat et Enedis cette semaine. Objectif : se préparer à réagir si un tel épisode venait à survenir.

Le directeur régional d'Enedis Aquitaine Nord était l'invité de France Bleu Gironde ce matin.

"Quand on voit le dérèglement climatique, on doit s'y préparer"

Ce genre d'exercice, Enedis y est habitué : depuis plusieurs années déjà, environ 80 monteurs sont mobilisés une fois par mois pour s'entraîner à agir sur le réseau en cas de gros épisode climatique. Un rythme très régulier, d'autant plus important ces dernières années avec le réchauffement climatique, explique Jean Paoletti, le directeur national d'Enedis Aquitaine Nord. "On a pu constater que les tempêtes grandissent d'année en année, notre boulot c'est de nous y préparer et de rendre notre réseau plus solide pour être le moins impacté possible."

Jean Paoletti explique que le vrai tournant pour Enedis a été lors de la tempête 1999 - à l'époque le réseau s'appelait encore EDF. "Ça a été pour nous un vrai choc, puis on a commencé à avoir plus de facilité dans l'exercice face à Klaus (en 2009), puis Xynhtia (en 2010) a amélioré notre vision sur la résilience du réseau", explique-t-il, affirmant que malgré l'aggravation des phénomènes météorologiques "on ne pourrait pas se retrouver dans les même situations qu'à l'époque".

Sur les zones déjà touchées par les tempêtes précédentes, le réseau est enfoui, ce qui permet de le protéger notamment des rafales de vent.

Lors de l'exercice grandeur nature de cette semaine, Enedis a utilisé des drones, et d'autres outils technologiques pourraient être utilisé par le gestionnaire du réseau électrique, comme des capteurs de niveau d'eau numérique, ou encore des cartes dynamiques pour mesurer en permanence le niveau d'eau.