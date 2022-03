Le retour de la consigne à Saint-Amand-Montrond

Nos parents ou grands-parents ont connu ce système de consigne remboursée quand on ramène la bouteille vide, avant qu'on fasse le choix en France des conteneurs à verre. " Pourquoi casser une bouteille pour en faire un déchet ? " Cette question, Thomas Préault, chargé du projet, se la pose depuis longtemps. La consigne réduit de 75 % les gaz à effets de serre et de 30 % la consommation d'eau par rapport au recyclage du verre très énergivore. Une bouteille peut être réutilisée une cinquantaine de fois.

La consigne revient dans l'air du temps © Radio France - Michel Benoit

Une fois récupérée, la bouteille sera lavée grâce à une machine difficile à trouver sur le marché : " On est allés la chercher à Québec " explique Sylvain Lesage, créateur des bières "La Gaule ". " Elle est, je pense, en route. On l'installera dans notre atelier à Charenton sur Cher."

Seules les bouteilles Long Neck (grand cou), les plus répandues, seront consignées © Radio France - Michel Benoit

Cette machine pourra laver 2000 bouteilles par jour. Il a fallu résoudre de nombreux problèmes pour faire avancer le projet : " Il y a eu d'abord la question des étiquettes " reprend Thomas Préault. " Elles ne sont pas toujours facilement décollables. Heureusement, de plus en plus d'imprimeurs proposent aujourd'hui des étiquettes hydrosolubles. On les enlève en trempant les bouteilles dans l'eau. On travaille aussi sur un système informatique pour gérer tout le système de la consigne. On redirigera les bouteilles vers les brasseurs ou les producteurs de vin, dans un rayon de 150 km. Au delà, ce ne serait plus intéressant en termes écologiques."

Thomas Préault travaille depuis deux ans sur ce projet de bouteilles consignées. © Radio France - Michel Benoit

Il faut investir dans des caisses de transport, acheter aussi un véhicule. Sans oublier le plus visible pour le client : créer un réseau de collecte des bouteilles vides. Une dizaine de points prévus dans le St-Amandois. Sylvain Lesage est confiant : " d'après une étude de l'Ademe, 88 % des français sont favorables au retour de la consigne." Un projet évalué à 50.000 euros. La cagnotte sur Kisskissbankbank vise les 1500 euros d'ici le 15 mars. L'Ademe a déjà versé une subvention de 11.000 euros.