Le retour des méduses en Méditerranée s'explique en partie par l'augmentation de la température de l'eau

Elles piquent, elle brûlent et elles commencent à envahir les plages de la Méditerranée : les méduses ! À cause du réchauffement de la température de l'eau, les méduses sont plus nombreuses plus tôt dans la saison explique sur France Bleu Provence le professeur émérite de Marseille Nardo Vincente.

Elles ont déjà fait leurs premières victimes sur les plages de Marseille, Martigues ou encore celles du Var : les méduses sont de retour avec les beaux jours et la chaleur. L'augmentation de la température de l'eau explique en partie la présence actuelle des méduses ; portées par les courants, "elles arrivent souvent lorsqu'il y a un vent d'est ou sud-est et elles vont se répandre sur les plages" explique le professeur émérite de l'université de Marseille Nardo Vincente. Elles peuvent donc aussi repartir et revenir à tout moment. Mais en ce moment, elles semblent bien installées.

L'espèce installée dans notre région, et qui apparait chaque année, est la Pelagia noctiluca, une méduse de couleur violette qui peuple toute la Méditerranée. Et même si on a parfois tendance à dédramatiser les désagréments des méduses, le professeur prévient : "Elle est très urticante".

"Les méduses, c'est l'ortie des mers." - Nardo Vincente, professeur émérite de l'Université de Marseille

Cette espèce a des filaments, des sortes de tentacules très longs pouvant atteindre quarante centimètres, ornés de cellules urticantes. Alors mieux vaut éviter d'aller se baigner quand vous les voyez sur la plage conseille Nardo Vincente : "La piqûre peut être très grave, cela peut aller de démangeaisons jusqu'à des accidents cardiaques". Mais elle reste tout de même moins dangereuse que l'autre espèce bien connue présente dans l'océan Atlantique : la physalie.

Les baigneurs n'aiment pas trop les méduses et pourtant elles sont utiles : elles font partie de la chaîne alimentaire. Elles sont notamment très appréciées des tortues marines qui les confondent malheureusement parfois avec les sacs plastiques, ce qui provoque la mort de ces tortues.