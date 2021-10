Le retour des paquebots à Bordeaux : va-t-on vers une interdiction comme à Venise ?

Amarré près de la place des Quinconces à Bordeaux, le Crystal Endeavor qui se présente comme le plus grand et plus spatieux yacht d'expéditions au monde.

"Whaou !" C'est la première réaction de Salvatore, l'un des 150 passagers du Crystal Endeavor, quand il découvre Bordeaux. "L'effet whaou est ce que l'on recherche lorsqu'on voyage à travers la planète". Ce musicien chilien a déboursé environ près de 14.000 euros pour une croisière de Londres à Lisbonne avec une escapade en Gironde. Durant cette saison 2021, une vingtaine de paquebots au total font escale sur les bords de la Garonne. Ce retour des croisiéristes après la crise Covid fait toutefois grincer des dents certains militants écologistes.

"On est conscient des problèmes que ça pose pour les habitants" assure la mairie de Bordeaux

Samedi matin, le collectif Extinction Rébellion a mené une action coup de poing sur le quai situé proche de la place des Quinconces. Ses militants ont organisé un concert de percussions pour réveiller les passagers du Sylver Spirit, un paquebot de 210 mètres de long avec 400 voyageurs à son bord. L'association dénonce l'impact de ces navires qui polluerait chacun autant qu'un million de voitures.

On partage les préoccupations des habitants et on les quantifie - Brigitte Bloch, conseillère municipale en charge du tourisme à la mairie de Bordeaux

"Il y a une étude de Cap Navire qui est en cours pour étudier précisément la pollution de sept paquebots fluviaux et maritimes pour avoir vraiment une vision précise de la pollution aux particules fines". Brigitte Bloch, conseillère municipale chargée du tourisme à la mairie de Bordeaux, parle d'une "étude originale" qui est "une première en France" et qui permettra de distinguer la pollution des bateaux de celle liée au trafic routier.

Alors que 62 paquebots sont attendus à Bordeaux en 2022, dont 40 en escales dans le centre-ville, la mairie de Bordeaux annonce également une deuxième étude. "On a prévu l'année prochaine de faire une analyse sur 365 jours pour avoir un comparatif sur la pollution d'un jour avec bateau et d'un jour sans pour la partie pollution de l'air".

Le Silver Spirit, l'un des paquebots ayant fait escale à Bordeaux en ce début d'octobre 2021 © Radio France - Jules Brelaz

Ecologie et retombées économiques des croisières

Pour rassurer les Bordelais inquiets face au retour des croisiéristes, la mairie écologiste rappelle qu'une charte des bonnes pratiques a été votée en 2019 et qu'elle est mise en pratique à partir de cette année 2021. "Cette charte prévoit une réduction de l'usage des carburants en privilégiant le fioul ayant une moindre concentration en soufre, il s'agit aussi de récupération des déchets, et il est dorénavant interdit de rejeter les eaux usées dans le fleuve", indique Brigitte Bloch.

Notre souci est d'ordre environnemental global

Attentive aux craintes liées à l'impact environnemental des paquebots, la mairie affirme également vouloir préserver les retombées économiques nombreuses liées aux croisières. "Chaque passager dépense en moyenne 150 euros par jour lors d'une escale à Bordeaux."

La majorité écologiste au pouvoir dit attendre les conclusions des différentes études en cours avant de décider "si nécessaire de limiter l'accès au port. Peut-être comme cela a été fait à Venise où les paquebots de plus de 180 mètres ne peuvent plus accéder à la Cité des Doges. A Bordeaux, ajoute la conseillère municipale chargée du tourisme à la mairie de Bordeaux, on a des bateaux qui vont jusqu'à 255 mètres, beaucoup plus petits que les grands paquebots que l'on voit par exemple à Marseille, mais ça reste une taille qui peut paraître impressionnante, surtout dans une ville où l'échelle des bâtiments est petite".