Le retour du loup en Bretagne : France Bleu Breizh Izel en direct de Lopérec ce jeudi 2 février dès 6h00 !

06h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Aurélie Lagain, Thomas Biet et Joan Bizien

Invités, reportages, analyses et témoignages en français et en breton

Parmi les invités de cette matinale spéciale : à 6h22, Gilles Morvan : comment ça se passe chez vous ? Comment vous faites ? Comment vous vivez la présence du loup ? A 6h48 : La météo chez un artisan de Lopérec. A 7h22, Béatrice Reynaud, éleveuse dans les Hautes-Alpes et référente chien de protection. Elle va vous raconter ce qu’ils ont vécu avec 20 ans d’avance sur nous, les erreurs à ne pas commettre... A 7h46, Erwan Crouan, le maire de Quéméneven qui gère le "dossier loup". A 7h56 : Yves, le charcutier magique de Lopérec en direct dans la météo. A 8h09, : on vous donne la parole... A 8h38 : Franck Simonet du Groupe mammalogique breton et membre du Groupe Loup . A 8h45 : Bruno Gilbert, France 3. A 8h48 : une billig Krampouz à gagner à l'occasion de la Chandeleur ! A 8h55 : Alexis Roger, luthier à Berrien, et Samuel Antonio, expert en matériaux composites de Brest, viendront présenter leur projet de guitare en Epoxy

09h/10h : Côté Experts Solidaires avec Chrystelle Guy

avec la participation de Jean-Noël Ballot de Bretagne Vivante et du Groupe Loup . Objectif : faire connaissance avec le loup.

Qui est-il ?

Comment vit-il ?

Pourquoi se réimplante-t-il en Bretagne ?

Comment cohabiter avec lui ?

10h/11h : Côté Saveurs avec Chrystelle Guy : la Chandeleur

avec la participation de Jean-Marie Guilbault, confitures salées ou sucrées de l' Atelier des Saveurs à Bénodet et Yvan Cotto de l' Atelier du Phare à Penmarc'h , la garniture confite sucrée ou salée dans les crêpes

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Joan Bizien et Erell Béloni

gant Jean-Noël Ballot de Bretagne Vivante, il est membre du comité "loups" mis en place par la Préfecture, de Julien Tallec, ezel eus ar sindikad Confédération Paysanne et des enfants de l'école Diwan de Commana