Le retour du loup : un danger pour le pastoralisme selon la Fédération départementale ovine de Vaucluse

"Il y a 10 ans on recensait quelques attaques mais depuis deux ans les chiffres ont explosé et cette année ça ne va pas en s'arrangeant", s'inquiète Emilien Bonnet de la Fédération départementale ovine de Vaucluse (FDO). En effet, en 2020 près de 200 moutons ont été officiellement identifiés comme victimes du loup.

9 communes touchées par des attaques cet été

Aucun compte exact n'existe mais Emilien Bonnet estime à environ trois meutes composées de cinq à dix individus se répartissant sur un territoire qui va des pentes du Ventoux, au Luberon en passant par les monts de Vaucluse. _"Avant les attaques se concentraient autour du Ventoux, aujourd'hui il y a des attaques à Lauris, Saignon, Venasque et même Saint-Martin-du-Castillon"_, expose Emilien Bonnet. Au total cet été, neuf communes ont été touchées par ces attaques.

Pourtant seule la commune de Bédoin est classifiée "cercle 0" donc considérée comme "foyer de prédation" par l'opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux (OPEDER). Il s'agit d'une zone avec des subventions spécifiques pour la protection des troupeaux et où les tirs sont autorisés pour les éleveurs menacés.

Depuis sa réintroduction, l'espèce s'étend. Le Vaucluse est un territoire fertile à cette évolution croissante du loup grâce à la présence de forêts, de sous-bois, de gibiers sauvages et bien sûr d'élevages. Cette extension n'encourage pas vraiment les jeunes à installer un élevage dans le département et inquiète les éleveurs qui se sentent "lassés" de perdre leurs bêtes.

Alors les membres de la FDO réclament des mesures rapides aux services de l'Etat. Selon eux, le pastoralisme, les paysages, les modes de vie et la production d'une viande de terroir de qualité sont en danger. Emilien Bonnet et d'autres éleveurs demandent un comptage plus précis de la population lupine, une action des pouvoirs publics pour parvenir à réguler l'espèce, et plus de sensibilisation du grand public aux enjeux de partage des zones pastorales entre loups, éleveurs et usagers.