Le retour du transport fluvial sur le Canal du Midi, la solution verte pour alimenter le centre de Toulouse

Le retour du transport de fret sur le Canal du midi. Depuis quelques semaines, avec le soutien de VNF (Voies Navigables de France) , trois entreprises toulousaines expérimentent depuis début Octobre 2021 le transport de marchandises à bord de bateaux depuis la zone du MIN (Marché d'Intérêt National) à Lalande en empruntant le canal jusqu'au port Saint Sauveur. Les denrées sont ensuite redistribuées par vélos cargos aux restaurants et aux commerçants du centre-ville. Avec l'instauration de la ZFE, la Zone à Faible Emission, qui interdit les véhicules polluants en centre-ville, ce transport par bateaux sur le canal a sans doute de l'avenir.

La navette fluviale, puis les vélos-cargo

Il est 7h30 ce matin du vendredi 29 Octobre, la barge à fond plat qui arrive de la zone du MIN, quartier Lalande, accoste au port de l’Embouchure, la première halte de cette navette fluviale.

A bord, des grosses boites, des containers réfrigérés. A l’intérieur, des produits frais, champignons, légumes des maraichers, fromages, en provenance directe du MIN, le Marché d’Intérêt National qui se trouve à 200 mètres seulement des quais du canal latéral à la Garonne.

En tenue de cycliste, Vincent Monteil, cofondateur d'AppliColis vient réceptionner les marchandises qu’il charge sur son vélo-cargo. Elles seront redistribuées par les 25 coursiers salariés de la coopérative de livraison avant la fin de matinée chez les clients, des restaurants et des magasins du centre-ville.

"Sur le canal, pas de bouchons"

« Là, on va livrer des restaurants, des épiceries, des city-commerces qui produisent des paniers en circuit court. »

Vincent Monteil, cofondateur d'AppliColis - "Le bateau nous évite les embouteillages" Copier

« Le transport fluvial, c’est très intéressant pour nous » – se félicite Vincent Monteil qui l’expérimente depuis plusieurs semaines. « Avec cette voie navigable du Canal du midi, on arrive vite jusqu’en centre-ville. _Sur le bateau, on n’a pas d’embouteillages_, et en heure de pointe c’est vraiment un avantage. Ça nous permet d’avoir des horaires fixes, on sait exactement quand arrivera le bateau. On peut transporter des cargaisons plus importantes que ce qu’on peut charger sur nos vélos remorques. La voie fluviale permet de transporter énormément de poids et de volume avec très peu d’émissions de CO2. L’idée est d’avoir dans l’avenir des bateaux qui seraient à alimentation électrique ou hydrogène, donc un système logistique complet 100% vert. »

Les marchandises qui arrivent par bateau directement du MIN sont livrés aux clients par vélos-cargo © Radio France - Olivier Lebrun

Sur le trajet retour, des déchets verts

AppliColis s’est associé dans un consortium de trois entreprises pour expérimenter ce transport fluvial.

Une heure plus tard, la barge arrive à son dernier arrêt au Port-Saint-Sauveur. Elle décharge ses derniers produits frais, mais pour le voyage retour, elle embarque les déchets verts de l’entreprise de recyclage et compostage Les Alchimistes et les produits de bureau à recycler de Green Buro.

« Nous récupérons deux tonnes par jour de déchets organiques dans les restaurants, les cantines scolaires, les supermarchés et les hôpitaux pour les traiter et en faire du compost » explique Paul Chevallier le livreur des Alchimistes. « Ce matin, j’ai fait quatre tournées avec mon vélo remorque en centre-ville et je les apporte au bateau qui les transporte ensuite au nord de Toulouse, là où on a notre site de traitement à Fondeyre, où on fait _du compost_. Comme nous avons tous nos clients en centre-ville, le bateau nous évite de faire des allers-retours en vélo vers notre centre de traitement, c’est un vrai gain de temps. Et cela permet d’avoir une empreinte carbone négligeable par rapport à un transport par camions. »

La barge à fond plat arrive à sa dernière étape au Port-Saint-Sauveur en plein cœur de Toulouse © Radio France - Olivier Lebrun

Même chose pour Green Buro qui récupère dans les entreprises toulousaines les papiers usagers et cartons, ainsi que les cartouches d’encre des imprimantes qui sont ensuite recyclées. Le bateau leur permet d’acheminer les bacs de récupération par le Canal du Midi jusqu’au port de Lalande, à deux pas de leur centre de recyclage.

Relancer le fret sur le Canal

Ce transport fluvial est pour l'instant expérimenté et soutenu financièrement par Voies Navigables de France qui compte relancer le transport de fret sur le canal du midi.

« Il s’agit d’aider les entreprises qui veulent bénéficier d’un accès direct à l’hyper centre de Toulouse par le canal des deux mers, avec des bateaux de petit format » explique Alexis Pamier de VNF qui ne cache pas l’objectif de Voie Navigable de France de relancer le transport de fret sur le Canal du Midi qui avait été abandonné au début des années 2000, au profit de la navigation touristique.

Alexis Pamier de VNF - "Accéder à l'hyper-centre en bateau" Copier

Avec l’instauration des ZFE, les zones à faible émissions , qui interdisent l’accès des véhicules polluant en centre-ville, le retour du transport fluvial est peut-être l’une des solutions. VNF qui mène déjà la même expérience à Strasbourg, transport par péniche et livraison au dernier kilomètre en vélo-cargo, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt en direction des entreprises, pour faire renaître la navigation fluviale à Toulouse.

Un vaste centre logistique pour livrer l'hyper centre de Toulouse

La ZFE a aussi rebattu les cartes sur la livraison des marchandises en centre-ville. Un grand centre "Toulouse Logistique Urbaine" de 19 000 mètres carré est entrain de naitre près du MIN sur la zone de Fondeyre où les semi-remorques des grands transporteurs livreront leurs marchandises à quai. Elles seront ensuite redistribuées quartier par quartier , zone par zone , à bord d’une noria de camionnettes électriques et de vélos cargos. C’est ce qu’on appelle la « mutualisation du fret » qui fonctionnera aussi pour la livraison en plein boom des colis .