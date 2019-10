Le retour du verre chez Pat à Pain

Bourges, France

Objectif zéro déchet pour l'enseigne de restauration rapide berrichonne, Pat à Pain dont le siège est situé à St-Doulchard, près de Bourges. Pat à Pain, c'est 52 restaurants, principalement dans le grand ouest de la France. Le premier restaurant à proposer des tasses en verre, c'est le pat à pain clos blanc à St Doulchard : " Il faut les nettoyer, il faut les essuyer, détaille Delphine Peron, responsable de ce restaurant. Il faut aller les récupérer en salle, donc cela demande effectivement de la main d'oeuvre. Des tâches que l'on ne fait pas avec des gobelets en plastique que l'on jette. On a commencé à proposer des tasses en verre pour les cafés, les cafés latte. Il faut bien avouer que c'est quand même beaucoup plus agréable de boire une boisson chaude dans un récipient en verre. Sans parler de la réduction de nos poubelles. Et aujourd'hui, nos clients y sont très sensibles."

Des couverts en bois pour la restauration à emporter, des serviettes en papier recyclé, du verre et bientôt la fin des pailles (probablement) chez Pat à Pain © Radio France - Michel Benoit

Fini également les sets en papier sur les plateaux : 12 tonnes de papier en moins par an pour l'enseigne. Les serviettes ne sont plus blanches non plus, mais beiges car issues du recyclage. Au début ça a rebuté les clients avoue Delphine Peron : " C'est sûr, le blanc, ça incarne la propreté. Mais avec un peu de pédagogie, les clients ont compris. d'autant que la matière est très agréable au toucher." Et aujourd'hui, les clients sont invités à trier leurs déchets dans la quasi totalité des restaurants Pat à Pain, explique Eric Forget, directeur achats et logistique : " D'ici la fin de l'année, l'ensemble de nos restaurants seront équipés de tables de tri en inox que nous avons conçues nous-mêmes. C'est un gros investissement. Les clients trient les bouchons (que nous donnons à une association), le verre, les bouteilles PET, les boites métal. Demain, on leur demandera puisque nous allons abandonner les couverts en plastique, de trier leurs couverts qui seront en inox. On a aussi beaucoup travaillé auprès de nos fournisseurs. On leur a demandé de mettre par exemple plus de baguettes dans un emballage de taille identique. On utilise également moins d'encre sur nos emballages. C'est un travail entrepris depuis dix ans et on est heureux d'avoir une certaine avance aujourd'hui d'autant que les normes vont se durcir. C'est également un bon argument pour fidéliser notre clientèle de plus en plus sensible à la question environnementale."

Les restaurants Pat à Pain sont équipés de tables de tri. Les clients sont mis à contribution pour l'environnement. © Radio France - Michel Benoit

Seuls 25 % des déchets des restaurants Pat à Pain sont aujourd'hui enfouis ou incinérés. Atteindre le zéro pour-cent risque d'être cependant très compliqué : " Ce n'est pas de trier qui est complexe, explique Eric Forget. Ce qui nous pénalise c'est le manque de filières de recyclage notamment pour le plastique. Et cela, ça ne dépend pas de nous. C'est le travail des industriels et des pouvoirs publics." Début 2020, la chaîne de restauration devrait arrêter les pailles et les couverts en plastique.