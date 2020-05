Déconfinement : le retour (timide) à la montagne

Après deux mois de fermeture pour cause de confinement, la montagne est de nouveau accessible. Dès hier, quelques irréductibles ont bravé, non pas l'interdiction mais la météo pour mettre le nez dehors.

La grande ruée vers les sommets n'a pas eu lieu ce lundi, jour 1 du déconfinement... et pour cause ! D'abord beaucoup d'amateurs de montagne ont repris le travail. Et puis la météo annoncée n'incitait guère à de grandes envolées verticales. Il n'y avait donc pas foule là-haut. Jean-Michel Asselin, Monsieur Montagne de France Bleu Isère, aurait bien voulu monter dès minuit au Fort du Saint-Eynard, sa "Madeleine de Proust", pour y sabrer le champagne. Las ! Le ciel n'était pas avec lui. Et il a regardé la pluie tomber derrière sa vitre.

Faune de sortie

Mais le lendemain matin, le fameux 11 mai, il a enfourché son vélo pour gagner le sommet - montée par la route, descente par le sentier. Il s'est extasié devant le muguet et les orchidées en fleur au bord de la route : "Tu vois ça tu revis ! Tu te dis que la nature est belle !" Là-haut, il a croisé une randonneuse venue elle aussi profiter de cette liberté retrouvée, bras levés vers le ciel...

Randonnée vers le Pas de l'Oeille - photo Yvon Scremin

Seul bémol, Jean-Michel Asselin n'a pas vu d'animaux. Yvon Scremin, lui, a eu plus de chance. Parti le matin à pied de chez lui à Pélenfrey à la faveur d'une éclaircie, il a poussé jusqu'au pas de l'Oeille 1.000 mètres plus haut. Du vent et quelques rayons de soleil au col, et un troupeaux de bouquetins à la descente. "C'était extraordinaire!" dit-il, satisfait de cette "première journée de liberté".

Bouquetins du Vercors le 11 mai 2020 - photo Yvon Scremin

Départ matinal aussi ce matin pour Lionel Tassan, blogueur et auteur de topos-guides. Il a choisi Belledonne, son massif de prédilection, pour sa première sortie en dehors du périmètre de la maison. Quelques heures pour relever les cartes-mémoire des pièges vidéos avec lesquels il observe la faune sauvage, et notamment le loup. "Je suis très content, confie-t-il. Maintenant j'attends que ça sèche un peu pour pouvoir aller faire de l'escalade ; éventuellement s'il y avait un gros coup de blanc, pourquoi pas ressortir les skis ; et puis aller voir les lacs qui commencent à dégeler en montagne... ça fait un programme pour les jours à venir !"