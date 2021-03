Attention au réveil du frelon asiatique

C'est le moment où jamais. Les professionnels du piégeage nous préviennent c'est à partir de maintenant et des prochaines semaines qu'il faut faire le nécessaire pour piéger le frelon asiatique. Sorti de sa torpeur hivernale le frelon asiatique se réveille, reprend de l'activité et repart en quête d'alimentation. Installé à Moncontour dans la Vienne Freddy Breau (Ruches et ruchettes de France) vend en ce moment des pièges à frelon à tour de bras :" Les reines fondatrices sont sorties de leur léthargie hivernale et là sont en recherche de nourriture fruitées et sucrées pour avoir de l'énergie pour construire leur premier nid." Après avoir été repéré pour la première fois en 2004 dans la région d' Agen, le frelon asiatique est devenue une véritable plaie notamment pour les apiculteurs en devenant un tueur d'abeilles. Mais attention à ne pas mettre n'importe quel piège "il ne faut pas mettre à profusion des pièges qui ne sont pas sélectifs, les pièges que je propose ont un orifice de 7mm qui permet de ne pas piéger le frelon européen ni les mouches et les papillons ou très rarement, les mouches et les abeilles arrivent à sortir de notre piège".

ne pas piéger toutes les espèces - FB