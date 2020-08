Le Rhône enregistrerait une baisse de son débit en 2050 de l’ordre de moins 10 à 40 %

La Compagnie Nationale du Rhône anticipe déjà depuis plusieurs années cette situation liée à l’évolution climatique. La sécheresse, l’absence de pluie sur l’ensemble du bassin versant du fleuve sont à l'origine de ce fléchissement du débit explique Emmanuelle Fourey directrice territoriale adjointe Rhône-Méditerranée à la CNR : « 800 m3/seconde actuellement sur Avignon au lieu si on parle en valeurs moyennes de 1000 a 1200. Il peut descendre plus bas car on connait des périodes dans l’année où il descend bien plus bas que cela. Ce qui est remarquable c’est qu’il s’est déjà installé dans ces valeurs faibles depuis début juillet et ça va durer. Mais 2020 n’est pas une année particulière. On constate cette situation depuis une dizaine d’année, un débit qui atteint une valeur très faible mais sur des périodes qui se prolongent dans l’année. »

Une diminution du débit qui n'est pas sans conséquences

Un faible débit qui aura des conséquences comme par exemple accroitre les remontées d'eau salée dans le delta du Rhône perturbant la capacité de pomper l'eau à usage agricole pour les exploitants proche de la Camargue.

Autre conséquence d’un Rhône qui coulerait moins fort, l’impact sur les 19 centrales hydro-électrique exploitées par la CNR dont en Vaucluse celle de Donzère-Mondragon à Bollène et celle de Caderousse. La CNR est parfaitement consciente de cette réalité précise Emmanuelle Fourey : « Le principe des aménagement sur le Rhône c’est qu’ils turbinent l’eau qui arrive. C’est un fonctionnement au fil de l’eau. Si il y a moins d’eau on produit moins d’hydro-électricité. Ce n’est pas vraiment le cas aujourd’hui mais on sait que cette baisse va continuer et ça a amener la CNR a se développer dans des énergies renouvelables telles que le vent, le solaire avec les parcs photovoltaïques. On sait que la baisse de la production hydro-électrique va s’accentuer ».