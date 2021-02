Le niveau du fleuve continue de monter dans le couloir rhodanien. Quelques routes sont inondées mais il n'y a pas d'inquiétude. Ce phénomène naturel est assez inhabituel à cette période de l'année, conséquence des pluies des derniers jours et de la douceur qui provoque la fonte des neiges.

Drôme et Ardèche : une crue du Rhône assez inhabituelle pour un mois de février

C'est une crue "assez classique" pour la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône même si habituellement, elle est plutôt constatée à l'automne ou en mars. Les pluies de ces derniers jours et une douceur assez exceptionnelle pour un mois de février expliquent ce phénomène qui était annoncé par les prévisionnistes de Météo France. Le fleuve est classé en vigilance jaune crues.

A Valence, le débit du fleuve est actuellement de 4300 mètres cubes par seconde, c'est deux fois plus qu'en temps normal. Le niveau du fleuve est proche de 4 mètres à la hauteur du pont Mistral et de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges mais on est encore loin de la crue de référence de 4 mètres 50 qui date de 1994.

Les berges du Rhône à Valence © Radio France - Valéry Lombardo

Suite à la montée du Rhône, la départementale 86 est fermée à La Voulte et Bourg-Saint-Andéol.