Le Rhône va perdre un tiers de son débit en été d'ici 2055

Le débit du Rhône en période estivale a déjà baissé de 13% en 60 ans. L'étude montre que la baisse devrait s'accentuer : moins 20% d'ici 2055. La baisse s'accélère. En revanche les débits devraient augmenter en hiver (+ 23%) et au printemps (+ 9%). Mais le constat est déjà là : la température du fleuve a augmenté ces 60 dernières années de 1,8°. L'évaporation a progressé de 23%.

Economiser l'eau

Face à ce constat, il faut économiser l'eau. C'est déjà le cas : ce sont les agriculteurs qui ont fait les plus gros efforts. Dans les économies d'eau réalisées depuis 10 ans, leur part est de loin la plus importante. Ainsi 340 millions de m3 ont été économisés sur ces 10 dernières années sur le bassin du Rhône. Une goutte d'eau quand on sait que le Rhône déverse chaque année 55 milliards de m3 dans la Méditerranée et que 3 milliards sont prélevés pour les besoins humains. Mais la prise de conscience est là.

L'agence de l'eau préconise de poursuivre l'effort en retenant l'eau dans les sols, c'est-à-dire en luttant contre l'imperméabilisation des sols. En luttant contre le gaspillage notamment en diminuant les fuites sur les réseaux d'eau.

Les conséquences sont déjà connues notamment en matière de production d'électricité : une baisse du débit du Rhône pourrait entrainer une baisse de 10% de la production d'électricité des centrales nucléaires en été si elles produisaient au maximum de leur capacité. En fait, ce n'est pas le cas car EDF profite de l'été pour effectuer des travaux de maintenance. Mais la demande en électricité pourrait augmenter même en été. Conséquence également sur la production hydroélectrique : une baisse des débits du fleuve entraine obligatoirement une baisse de production.

Pourtant le Rhône reste un fleuve puissant, le plus puissant de France même pendant ses étiages grâce aux glaciers des Alpes. En été, 60% de son débit vient des glaciers alpins.

Et après ?

L'étude de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse s'arrête en 2055. On sait qu'en 2100, il n'y aura plus de glaciers dans les Alpes. Déjà la baisse de 10% de la neige aujourd'hui sur le bassin du Rhône modifie les données. Qu'en sera-t-il lorsque le fleuve ne sera plus alimenté par les Alpes en été ? Le Rhône deviendra un fleuve comme les autres avec des étiages très sévères en été. Trop sévères peut-être pour faire fonctionner les centrales nucléaires et pourvoir le territoire en eau.