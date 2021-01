Le risque d'avalanches est fort, évalué à 4/5 dans les Alpes du Nord

Le risque d'avalanche sera "fort" d'ici le week-end des 16 et 17 janvier dans les Alpes du Nord selon Météo France, estimé à 4 sur 5 en Haute-Savoie, Savoie et Isère. C'est la conséquence de chutes de neige très abondantes en altitude depuis mardi.

Météo France a évalué le risque d'avalanche à 4 sur 5, soit un risque "fort" dans les Alpes du Nord selon les prévisionnistes. De nouvelles chutes de neige, assez importantes, vont continuer mercredi et jeudi, après de forts cumuls depuis mardi en altitude. Toujours accompagnées de vent, elles viendront ce jeudi alourdir un manteau neigeux mal stabilisé. Il se formera de nouvelles plaques, souvent d’aspect poudreux, et qui pourront être volumineuses. Présentes dès des altitudes assez basses, elles pourront se déclencher très facilement au passage d’un skieur ou randonneur.

La plus grande prudence est donc recommandée aux randonneurs à ski dans les massifs de Savoie, Haute-Savoie et Isère. Dans les Alpes du Sud, le risque est "marqué", évalué à 3 sur 5, selon les bulletins de prévisions de Météo France. Le risque pourrait baisser vendredi sur tout l'arc alpin dès vendredi et le prochain week-end.

- © Getty - Denis Souilla / Radio France

