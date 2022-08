"Le risque de pénurie d'eau est bien réel", dit le préfet du Territoire de Belfort

Pour sa rentrée, France Bleu Belfort Montbéliard recevait ce lundi 29 août le préfet du Territoire de Belfort Raphaël Sodini, après un été marqué par la canicule et la sécheresse dans le département.

Quelle est la situation quant à la sécheresse aujourd'hui dans le Territoire de Belfort ?

On est face à une situation qui est sérieuse. On a un déficit pluviométrique d'à peu près 30 % depuis novembre 2021. Le mois d'août a confirmé cette tendance. Vous le voyez d'ailleurs quand vous passez au dessus de la Savoureuse, qui n'a jamais été à ce niveau. Donc tout notre travail, c'est de faire en sorte qu'on arrive à garantir de l'eau potable pour la zone de Belfort-Montbéliard. Le risque de pénurie d'eau est bien réel. J'ai pris un arrêté le 10 août dernier qui restreint l'usage de l'eau aux usages essentiels de la consommation humaine et animale, mais qui interdit certains usages, comme par exemple le lavage de voitures. Et puis, on espère que les pluies qui sont annoncées pour la fin de semaine nous permettront de passer encore quelques jours supplémentaires.

Est-ce qu'il y a eu beaucoup de verbalisations depuis votre arrêté préfectoral?

On essaye de limiter les verbalisations. Le but de ces arrêtés, ce n'est pas de remplir les caisses de l'État. On limite aux cas des abus manifestes de gens qui, et il y en a quelques uns, vont par exemple laver leur voiture alors même qu'ils sont juste à côté d'une signalisation qui leur signale que c'est interdit. Mais on essaye pour le reste de faire preuve de pédagogie.

Cet été a été également marqué par de nombreux incendies. Notre département était plutôt épargné par les feux, mais l'inquiétude est quand même toujours présente?

Oui, nous faisons toujours preuve d'une grande vigilance. On est un département très boisé et on a eu de la chance d'être épargné par les feux. On le doit un peu au civisme de tous les Terrifortains qui ont limité les activités dangereuses dans nos dans nos forêts. Il faut encore faire attention. La sécheresse, c'est encore présente, même si évidemment, plus on va avancer dans le temps, plus on pourra souffler. De ce point de vue là.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, souhaite la création de 3000 postes de gendarmes spécialisés dans les atteintes à l'environnement. Ce serait un outil intéressant pour vous?

C'est un outil intéressant. On a évidemment besoin de spécialiser davantage nos gendarmes sur ces questions là qui prennent, on le voit dans le débat public, de plus en plus d'importance. Sur le Territoire de Belfort, on a déjà des groupes conjoints entre gendarmerie et l'Office français de la biodiversité, qui travaillent ensemble pour essayer justement d'échanger sur leurs pratiques et de sensibiliser la gendarmerie aux bonnes pratiques en matière d'environnement.

Selon un sondage Odoxa pour France Bleu paru ce matin, les événements climatiques de l'été ont marqué les Français. 86 % se disent inquiets pour la France, 30 % pensent qu'il est déjà trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique. Est ce que vous partagez leur inquiétude?

On peut partager l'inquiétude. On a vécu un été de record du point de vue caniculaire, du point de vue de la sécheresse. On n'en est pas encore tout à fait sorti, on en discutait. Il faut augmenter notre résilience face à ces événements et ce sera tout le travail que nous allons entreprendre dans les semaines qui viennent, voir comment nous pouvons faire en sorte qu'en 2023, en 2024, pour les prochains épisodes de sécheresse, on sera collectivement plus à même de les surmonter.