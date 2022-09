Le rorqual commun échoué sur l'île de Sein "dans une condition physique dégradée"

Cela fait près d'une semaine qu'un rorqual commun est échoué dans le sud de l'île de Sein, sur un plateau rocheux. Des examens effectués ce mardi révèlent que l'animal était "dans un état d’amaigrissement important et dans une condition physique dégradée", indique la préfecture du Finistère.

La carcasse du rorqual commun échouée sur l'île de Sein est toujours protégée par un périmètre de sécurité. Découverte vendredi dernier sur un plateau rocheux, la baleine a été équipée le lendemain d'une balise de localisation pour la suivre en temps réel et connaître sa position. Mais malgré les marées, elle n'a pas bougé. Et compte tenu du lieu de l'échouage, il est impossible de remorquer l'animal. Après des examens effectués ce mardi, les autorités en savent un peu plus sur le mammifère.

"Amaigrissement important"

Il s'agit d'un rorqual commun adulte d'un peu plus de 19 mètres de long, il pèse plus de 25 tonnes. Les analyses montrent que la baleine était "dans un état d’amaigrissement important" et "dans une condition physique dégradée". Avec une très fine couche de graisse sous la peau, une "très faible épaisseur de lard", de 3 à 4 centimètres. Ce qui est bien inférieur à la norme pour un animal de cette taille, explique la préfecture du Finistère dans un communiqué.

Pour des raisons sanitaires, l'accès autour de la carcasse reste interdit. Et compte tenu du lieu de son échouage, les services de l'État ne peuvent rien faire : ni l'évacuer, ni découper la carcasse sur place. Alors les autorités comptent sur les grandes marées, à partir de samedi, pour emporter la baleine. Une fois en mer, l'animal pourra être remorqué et ramené à terre pour y être découpé. Dans l'eau, il serait trop près des côtes. Cela représente un risque sanitaire pour la population et un danger pour la navigation.