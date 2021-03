Le sable du Sahara est de retour, le bassin lémanique en vigilance jaune à la pollution de l'air

Le ciel trouble à cause du sable du Sahara

Le sable du Sahara a l'air de se plaire en pays de Savoie. Après avoir été présent dans le ciel une partie de la semaine dernière, il est de retour ce mercredi en Haute-Savoie. La vigilance jaune à la pollution de l'air est déclenchée sur le bassin lémanique, où sont notamment situées les villes de Saint-Julien-en Genevois, Annemasse ou encore Thonon.

Pas de restriction de circulation

A ce stade de vigilance, il n'y a pas de restriction mais uniquement des recommandations, notamment pour les plus fragiles. La préfecture de Haute-Savoie appelle "les personnes sensibles et vulnérables à limiter les activités physiques intenses et à s’éloigner des zones à forte circulation automobile."

Le Puy-de-Dôme et l'Allier sont également en vigilance jaune.