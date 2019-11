Le salon "Respire la Vie" veut éloigner les ondes électromagnétiques de votre logement

Poitiers, France

Si le bien-être, l'écologie et le bio, c'est votre dada... le salon Respire la Vie est donc fait pour vous. Installés au Parc des Expositions, des dizaines de stands vous accueillent et vous proposent des produits bio : des fruits et légumes, aux huiles essentielles, en passant par les pierres de bien-être.

Cette année, une tendance se détache : éloigner les ondes électromagnétiques de chez vous. Dans votre maison, il y a forcément un réseau wifi et des appareils électroniques... mais vous êtes aussi confrontés aux lignes à haute tension, aux pylônes électriques, etc... Les ondes générées par ces structures sont, paraît-il, néfastes pour votre santé. C'était sans compter sur Chantal Ainardi, qui fabrique des pierres multicolores - que l'on appelle "Orgonite" - pour lutter contre ce phénomène. "Ca permet de se protéger des ondes qui sont générées par la technologie moderne, mais aussi par le milieu naturel, les fleuves, les cours d'eau, etc." explique-t-elle.

Appareil qui mesure les ondes

Pour autant, "les Orgonites ne sont pas des choses qui vont enlever les ondes, mais qui va venir corriger sur les corps vivants tous les dégâts que les ondes font. Ca va harmoniser les choses, vous allez vous sentir plus détendu" conclut-elle. Myriam, une cliente, a déjà deux orgonites chez elle. "Je ressens une certaine tranquillité depuis que j'en ai. J'avais notamment un frigo qui faisait beaucoup de bruit, alors j'ai mis un orgonite à côté, et depuis il a un son beaucoup plus doux. C'est surprenant" raconte-t-elle.

L'Orgonite fait aussi un très bel objet de déco... ou comment allier l'utile à l'agréable © Radio France - Samuel Monod

Un peu plus loin, le stand de Tifenn Hervouët, cofondatrice de la société Navoti, qui fabrique notamment un appareil mesurant les ondes électromagnétiques dans votre maison. Toutes les ondes. Même celles générées par... les prises électriques. "Des ondes s'échappent aussi de ces aménagements, c'est ce qu'on appelle les ondes à basse fréquence" explique la jeune femme. Elle s'approche d'une prise installée sur le stand, et à environ 60 centimètres, l'appareil se met à émettre une sonnerie bruyante. Cette "mini sonde" coûte environ 15 euros.

Le Salon ferme aujourd'hui, mais se déplace à Vannes (Finistère, du 17 au 19 janvier), à la Rochelle (Charente-Maritime, du 7 au 9 février) et à Rennes (Ille-et-Vilaine, du 21 au 23 février).