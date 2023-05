Le scénario d'un réchauffement climatique à + 4 degrés d'ici 2100 en France retenu par le gouvernement

Le gouvernement va donner ce mardi le coup d'envoi de la consultation publique devant définir une nouvelle stratégie pour adapter la France aux enjeux du réchauffement climatique qui, dans une "hypothèse pessimiste" pourrait aller jusqu'à 4°C d'ici 2100, a annoncé ce dimanche dans un communiqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Avec + 4 ]C, on serait très loin de l'objectif de +1,5°C fixé par l'Accord de Paris.

Le précédent plan national, établi en 2011 et révisé en 2018, se fondait sur une augmentation de la température moyenne mondiale de 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui pour la France, où le réchauffement est environ 50% plus élevé, correspondrait à une hausse d'environ 3°C d'ici 2100.

Mais le gouvernement envisage désormais d'y ajouter un "scénario plus pessimiste" correspondant "à la tendance probable en l'absence de mesures additionnelles", dans lequel le réchauffement mondial serait de 3°C, et donc de 4°C en France métropolitaine, qui se réchauffe plus vite que l'ensemble de la planète selon des études scientifiques, en raison de sa position géographique.

Plusieurs chantiers pour s'adapter

L'une des questions qui sera soumise à la consultation est donc: "Que pensez-vous d'une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France dont les niveaux seraient de +1,5°C en 2030, +2°C en 2050 et +3°C en 2100 au niveau mondial, soit un niveau de réchauffement en France métropolitaine de +2°C en 2030, +2,7°C en 2050 et +4°C en 2100?". La France en est aujourd'hui à environ 1,7°C.

Dans ces scénarios, des risques accrus sont à prévoir pour la montée des eaux, la perte d'enneigement, les sécheresses ou encore les canicules. Face à cela, le gouvernement, outre les mesures déjà mises en oeuvre (plan Eau, Fonds vert...) propose la mise en place de plusieurs chantiers pour permettre aux pouvoirs publics de s'adapter dans différents domaines, comme le logement, l'éducation, les transports , etc. " Les mesures d'adaptation à mettre en place dès aujourd'hui, quelle que soit la trajectoire d'adaptation fixée, représentent au minimum 2,3 milliards d'euros additionnels par an ", prévient déjà le gouvernement.