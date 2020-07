Les pompiers de la Gironde déploient leur dispositif estival contre les feux de forêt

Les pompiers de la Gironde lancent, comme chaque été, leur dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt. La Gironde est le département de France où les départ de feux sont les plus nombreux. Cette année, les pompiers ont renouvelé une partie de leurs équipements.

Le début de la saison estivale sonne le début de la campagne de lutte contre les feux de forêts du service départemental d'incendie et sécurité de Gironde (SDIS 33). La Gironde est le département de France où le nombre de départs d'incendies recensés est le plus élevé, plus de 500 en 2019. L'an dernier, plus de 417 hectares sont partis en fumée. 94% des feux sont d'origine humaine. Pour limiter la destruction de la forêt, le SDIS 33 a renouvelé une partie de son matériel.

5.000 pompiers du SDIS prêts à intervenir

Pour veiller sur environ 480 000 hectares de forêt dans le département, le SDIS change petit à petit ses camions citernes de 3.000 litres pour des camions de 6.000 litres. De plus, la flotte aérienne nationale se dote de deux nouveaux bombardiers lourds qui peuvent être mis à la disposition des pompiers depuis le tarmac de Mérignac en fonction des risques évalués au quotidien. Afin d'endiguer au plus vite les départs de feu, 21 tours de guet sont installées.

S'il n'y a plus de bois nous n'avons plus d'activité et donc plus d'argent. - Jérôme, membre de la DFCI

Un investissement rassurant

Plusieurs membres de la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) sont des bénévoles et propriétaires de parcelles forestières, qui travaillent tout au long de l'année pour faciliter les accès aux pompiers. "La forêt est à but lucratif. _Elle fait travailler plus de 10.000 personnes_, notamment les papeteries," déclare Jérôme, bénévole et membre de la DFCI. Les membres de cette association vérifient chaque jour les accès ou encore débroussaillent les chemins pour faciliter les interventions des pompiers. Ils contrôlent également le niveau des 5.000 points d'eau présents dans la forêt des Landes de Gascogne.

Tous les protecteurs de la forêt appellent à la plus grande vigilance et demandent d'éviter d'allumer des feux en forêts, de jeter les mégots de cigarettes par terre et de signaler chaque départ de feu au SDIS.