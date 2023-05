Le secteur de Massognes-Trois Vallées placé en alerte maximale sécheresse

Les 10 000 habitants du secteur de Cuhon/Massognes/Boivre la Vallée au nord-est de la Vienne vont devoir être économe avec l'eau potable. Ce secteur qui comprend 11 communes est à partir du 15 mai placé au niveau le plus élevé de l'alerte sécheresse ! Le niveau 4 en raison de l'addition de deux phénomènes. Des niveaux de nappes souterraines peu satisfaisant dans ce secteur combinés à un problème de qualité de l'eau sur l'un des trois forages.

Un fongicide interdit depuis 2020

Lors des analyses effectuées par l'agence régionale de santé sur tout le département, il a été découvert sur ce forage la présence anormalement élevée d'un métabolite de fongicide appelé "chlorothalonil" ! Considéré comme cancérigène possible, ce produit est interdit en France depuis 2020 mais sa présence persiste dans le sol et dans l'eau. Conséquence, Eaux de Vienne a dû stopper ce forage pour ne plus avoir à distribuer cette eau contaminée aux habitants du secteur.

Une ressource en eau potable réduite de 15%

Pour faire face à la perte de cette ressource, Eaux de Vienne prélève depuis d'avantage sur les deux autres forages de la zone et s'appuie aussi sur deux autres réseaux d'eau potable voisins. Mais cela ne couvre pas la totalité des besoins en eau potable des habitants du secteur. Il manque environ 15% ! D'où ces mesures d'interdiction d'irrigation pour les 15 agriculteurs situés notamment dans le mirebalais et entre saint jean-de-sauves et Vouzailles et de réduction de l'usage de l'eau potable pour les 10 000 habitants desservis par les forages de Cuhon.

Arrosage des pelouses et lavage des voitures interdits

Dans son arrêté qui prend effet le 15 mai, le préfet interdit l'arrosage des pelouses, des massifs et des terrains de sport. Laver chez soi sa voiture sera dès lundi interdit tout comme le remplissage des piscines. Pour ceux qui ont un potager ou qui sont maraichers, l'arrosage sera interdit entre 11h et 18h. Plus généralement, il est demandé aux 10 000 habitants du secteur d'être économe et de réduire de 15% leur consommation d'eau potable. Soit l'équivalent de 20 litres par jour et par personne. Ces mesures habituellement prises en plein été vont donc s'appliquer dès maintenant et elles seront vraisemblablement maintenues jusqu'à l'automne.