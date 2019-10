Le numérique consomme cinq fois plus de ressources naturelles que le parc automobile français, selon une étude

Selon une étude réalisée par le cabinet d'experts Green It, dévoilée par franceinfo lundi 21 octobre, le secteur du numérique pioche beaucoup plus dans les réserves naturelles que le secteur automobile. C'est principalement la fabrication des produits qui est mise en cause.