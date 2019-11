Le séisme drômois de magnitude 5,3 ressenti à Grenoble et en Isère

Grenoble, France

Le séisme de ce lundi 11 novembre, a été d'une magnitude de 5,4. Un séisme, dont l'épicentre est situé près de Montélimar a été ressenti sur plusieurs centaines de kilomètres, dans la Loire, l'Hérault, mais aussi l'Isère, notamment à Grenoble, surtout dans les étages élevés des immeubles.

"On a entendu des craquements dans la cuisine, on avait l’impression que le sol bougeait sous nos pas" Sophie, habitante de Grenoble

Plusieurs auditeurs ont appelé France Bleu Isère peu après midi pour témoigner de la secousse qu'ils ont ressentie. Thierry était chez ses parents, dans leur appartement au 14 ème étage d’un immeuble situé place Paul mistral, à proximité du parc du même nom, où se trouve la mairie.

Il raconte : « On était dans la salle à manger. Vers midi. Et d’un seul coup les lustres se sont mis à trembler, ainsi que la table. C’est très étrange et ça fait un peu peur comme sensation. Moi, je me voyais déjà devoir descendre par l’escalier mes parents qui ont plus de 90 ans. Ça a duré une bonne minute et finalement ça s’est arrêté. Donc, on est resté dans l’appartement. Mais ça, je m’en souviendrai ! »

Sophie, habite elle dans le même quartier, au 8 étage, : « On a entendu des craquements dans la cuisine, on avait l’impression que le sol bougeait sous nos pas. Mon compagnon m’a dit c’est un tremblement de terre. Alors on a pris nos manteaux et on est descendu très vite dans le hall d’entrée. On attend un peu. On a peur des répliques ! ».

Interrogé, François Thouvenot un sismologue grenoblois à la retraite, confie que cela faisait 30 ans qu'un tremblement de terre d'une telle intensité n'avait pas touché notre région.