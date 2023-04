Les automobilistes de Nice peuvent donner leur avis sur la zone à faibles émissions (ZFE)

Les zones à faibles émissions (ZFE) sont des périmètres où les véhicules les plus polluants sont progressivement interdits de la circulation. Leur généralisation est prévue dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants par la loi Climat et résilience d'ici 2025. À ce jour, onze métropoles, dont Nice, Lyon, Grenoble et Paris, ont leurs ZFE avec des calendriers différents. Mais les villes font souvent face à un rejet de cette disposition, notamment à cause du coût de remplacement d'un véhicule.

ⓘ Publicité

Alors, pour "mieux identifier les difficultés" rencontrées par les particuliers et les professionnels, le Sénat propose un questionnaire en ligne.

Parmi les questions posées :

Estimez-vous disposer de solutions alternatives à la voiture individuelle satisfaisantes pour vos mobilités quotidiennes (transports collectifs, autopartage, covoiturage, etc) ?

Avez-vous connaissance des aides financières possibles pour l’acquisition d’un véhicule propre ?

Envisagez-vous de changer de véhicule en faveur d’un véhicule propre du fait de la mise en place des ZFE ?

Personnellement, quels vous semblent être les plus gros obstacles à l’acceptabilité des ZFE en France aujourd’hui ?

Avez-vous des recommandations concernant la mise en œuvre des ZFE ?

En région PACA, 44% des habitants ne savent pas ce qu'est une zone à faibles émissions . Même si depuis le 1er janvier 2023, les poids lourds qui ont la vignette Crit’Air 4 et les voitures qui ont la vignette Crit’Air 5 ne sont plus autorisés entre la Promenade des Anglais, la voie Mathis, Carabacel/Désambrois et le boulevard Grosso, les véhicules sont peu contrôlés.