Le sentier du littoral entre Ciboure, Urrugne et Hendaye définitivement fermé

Il ne sera désormais plus possible de se balader à pied le long de la route de la Corniche

Le sentier du littoral définitivement fermé entre Ciboure, Urrugne et Hendaye. Cette promenade piétonne située le long de la route de la Corniche ne sera plus accessible, après décision préfectorale publiée ce mardi 9 novembre. Arrêté pris suite au rapport définitif du CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, rendu le 28 septembre dernier.

La préfecture s'appuie sur les conclusions de ce rapport qui établit que "plusieurs secteurs de la falaise supportant le sentier du littoral sont identifiées comme comportant des _risques importants d'effondrement_, certains secteurs, étant même classés en risque très fort", en expliquant que "la falaise supportant le sentier est fortement fragilisée à son pied par l'érosion marine" et que celle-ci s'accroit. Considérant donc "l'imminence des risques d'écroulements, leur caractère inéluctable et non prédictible", la préfecture décide donc d'en fermer définitivement l'accès.

La promenade était en fait fermée depuis le 1er juin dans un premier temps pour tout l'été. L'interdiction avait ensuite été prolongée jusqu'à fin octobre. L'accès sera donc désormais définitivement interdit.