Le sentier du Pal de fer est fermé temporairement à Crolles

Suite à un éboulement important, le sentier de Pal de fer à Crolles est fermé temporairement, annonce la Préfecture de l'Isère. Seuls les services municipaux, les services de secours et le service de restauration de montagne sont autorisés à pénétrer dans le périmètre.

La préfecture de l’Isère annonce qu’un éboulement important a eu lieu le jeudi 8 avril à Crolles sur le sentier de Pal de fer au niveau de la falaise, au-dessus du ruisseau de Montfort. Désormais la circulation des piétons est strictement interdite sur le chemin du Pal de fer qui permet la liaison entre les communes de Lumbin, Crolles et Le Plateau des petites roches, et entre les coteaux de Crolles et la commune historique de Saint-Hilaire du Touvet.

Seuls les services municipaux ainsi que les services de secours et le service de restauration de montagne (RTM) seront autorisés à pénétrer dans le périmètre d’interdiction. Pour la sécurité de tous, les usagers sont invités à respecter ces dispositions.