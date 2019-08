Le SHOM de Brest : 300 ans de mesure du niveau de la mer

Brest, France

Depuis 1720, le SHOM (service hydrographique et océanographique de la Marine) de Brest mesure le niveau de la mer à l'aide de son marégraphe vieux de 300 ans. L'appareil mesure la montée du niveau depuis son emplacement, au pied du pont de Recouvrance sur la base navale. Les données collectées rejoignent une grande base de données internationale sur l'état des mers et des océans. Elle est utilisée par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, dans la rédaction de ses rapports sur le réchauffement climatique.

En 300 ans d'observation, le SHOM a constaté une hausse de 30 cm du niveau de la mer. - SHOM Brest

"Ce sont des observations scientifiques, des éléments factuels, irréfutables", confirme Nicolas Weber, ingénieur hydrographe au SHOM de Brest. En 300 ans d'observation, le marégraphe a constaté une hausse de 30 cm du niveau de la mer à Brest , une hausse "accélérée depuis le début de l'ère industrielle" selon Nicolas Weber. Les données du SHOM sont consultables à cette adresse.

Extrait du premier annuaire des marées publié en France en 1839 - refmar.shom.fr

Les données du SHOM sont d'autant plus précieuses que l'organisme est le plus vieux site de mesure maritime au monde. "Nous avons des très longues périodes d'observation, cela permet de nous affranchir des variations ponctuelles ou saisonnières", renchérit l'ingénieur brestois. Le site, qui dépend du Ministère de la Défense, continue à prolonger "l'histoire de la marée et de l'héritage de nos ancêtres hydrographes, en Bretagne, en France métropolitaine et dans les terrioires d'outre-mer".