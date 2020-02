Le Hainaut cherche au moins 500 familles prêtes à adopter des poules pour réduire leurs déchets

Pour la 4e année consécutive, le SIAVED, qui valorise les déchets dans 113 communes du Hainaut, propose son opération "poules régionales". Pour cinq euros, vous pouvez adopter deux poules et réduire de presque un tiers le volume de vos poubelles sur un an.

Une poule mange 150 kilos de déchets par an (photo d'illustration)

Douchy-les-Mines, France

Les poules dévorent 150 kilos de déchets par an. À deux, elles peuvent donc diminuer de presque un tiers vos déchets alimentaires. Depuis le début de l'opération "poules régionales" il y a quatre ans dans l'Hénaut (Nord), 335 tonnes ont été avalés par près de 1 300 gallinacés.

Cette année le SIAVED, qui valorise les déchets dans 113 communes du Hainaut, recherche au moins 500 familles prêtes à adopter des gallinacés. L'opération s'adresse cette fois aux habitants de l'agglomération de la Porte du Hainaut. Ils ont jusqu'au 3 avril pour candidater en contactant le SIAVED au 0800 755 537 ou par mail prévention@siaved.fr

Vos petites protégées viendront de la région, car il s'agit de coucous des Flandres, de poules de Bourbourg, d'Estaires ou d'Hergnies.

Défi zéro déchet

Le SIAVED recherche aussi 40 familles pour se lancer dans le défi zéro déchet. Elles recevront un kit avec des sacs à vrac, bocaux etc. et seront accompagnées pendant six mois pour réduire leurs poubelles. Les candidats ont jusqu'au 13 mars.