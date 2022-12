Le silure, espèce autrefois invasive, s'est auto-régulée en Occitanie

Qui n'a jamais vu de photos de "belles prises" de silures, dans la presse locale ? Avec des pêcheurs qui posent fièrement à côté de ces poissons-moustaches à la taille impressionnante, souvent plus de deux mètres de long ! Le silure, poisson méconnu et mal aimé, fait l'objet d'une exposition-photo jusqu'au 4 décembre au Muséum de Toulouse. Le rendez-vous s'intéresse particulièrement au silure glane, le plus gros poisson d’eau douce d’Europe.

Des silures de deux mètres face à la Daurade

Mais si le silure est souvent gros, la connaissance que nous en avons est souvent toute petite. Mais elle est portée par des passionnés comme Mathieu Colzato. Il est moniteur-guide de pêche, et travaille pour la Fédération de Pêche de Haute-Garonne : "je ne sais pas si on peut parler d'amour, mais c'est une pêche très prenante, parce que c'est un gros poisson, avec des poids conséquents. Jusqu'à cent kilos pour certains, plus de deux mètres".

Et puis, selon le jeune pêcheur, il y a "le combat" avec le silure. "Des combats qui sont parfois très violents". Il raconte aussi le regard de Toulousains "ébahis" quand les pêcheurs sortent parfois un gros silure de la Garonne, en plein centre-ville. à la Daurade Le poisson est surtout très présent dans le Tarn, où il est arrivé dans les années 1950 et où les eaux sont moins vives et moins fraiches que dans la Garonne.

Mathieu Colzato est un des spécialistes du silure à la Fédération de pêche de Haute-Garonne © Radio France - Bénédicte Dupont

"Regards croisés sur un géant d’eau douce" propose de découvrir les travaux d'un photographe, d'un sculpteur animalier, et d'écoliers de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Une sculpture grandeur nature du plus grand spécimen de silure connu y est montrée. Oeuvre qui rejoindra ensuite la collection de zoologie de l’Université Paul Sabatier de Toulouse.