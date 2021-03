Le site Noé fait peau neuve pour améliorer la culture du risque inondation dans le Gard

Le site Noé, géré par le conseil départemental du Gard, a abandonné un côté un peu trop technique pour se tourner vers un nouvel environnement plus attrayant, plus ludique, pour toucher le plus large public possible.

Le site Noé fait peau neuve. Ce site géré par le conseil départemental veut désormais toucher le plus large public possible pour mieux lutter contre les dangers des inondations dans le Gard. Le site vient de subir un lifting complet. Il a abandonné un côté un peu trop technique, pour se tourner vers un nouvel environnement plus attrayant, plus ludique, tout en conservant une foule de conseils et de renseignements pratiques.

Le site contient des vidéos et des quizz pour vérifier vos connaissances en matière de risques inondations. Il comporte également des informations très pratiques avec une carte interactive qui vous permet de savoir, en saisissant votre adresse, si vous vous trouvez dans une zone inondable, l'historique des crues ou encore comment s'organise la gestion de crise sur cette zone.

Il permet également un accès direct à l'inforoute du département pour connaitre les conditions de circulation ainsi que l'affichage des vigilances météo et crues en direct.