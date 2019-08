Le site paradisiaque du Lac Achard victime de son succès au dessus de Chamrousse

Une action d'information est menée ce lundi sur le site du Lac Achard au-dessus de Chamrousse fréquenté par 1500 personnes certains jours d'été pour leur rappeler la réglementation et les inciter à respecter ce lac de montagne. L'interdiction de se baigner n'est pas du tout respectée par exemple.

Chamrousse, France

Il semble que peu des promeneurs qui vont profiter de la fraîcheur au bord du Lac Achard connaissent la réglementation de ce site situé à une heure de marche de la station de Chamrousse dans le massif de Belledonne.

Jusqu'à 1500 personnes certains jours d'été au Lac Achard

Certains jours d'été, et surtout le week-end, on compte jusqu'à 1500 personnes qui se baignent au bord du lac, font la sieste sur des matelas pneumatiques, organisent des barbecues, montent la tente et cueillent des fleurs tout en laissant gambader leurs chiens. Autant de choses interdites par la réglementation. Il faut dire que cette réglementation n'est pas rappelée par des pancartes sur le site.

Pire, au début de l'été, Laura Jameau, l'animatrice du site Natura 2000 de Belledonne a découvert au bord du Lac Achard des tentes et sacs de couchage brûlés, des déchets laissés sur place et le lac souillé.

Des déchets abandonnés et des feux interdits au bord de ce lac protégé -

Le Lac Achard vient d'être classé "Espace naturel sensible

C'est ce qui lui a donné envie de mener une action d'information pour préserver ce site remarquable qui vient d'être labellisé "espace naturel sensible" l'année dernière.

Ce lundi, des agents de la commune de Chamrousse, de la police municipale, de Natura 2000, de l'Office Nationale des Forêts, de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage vont aller à la rencontre des promeneurs pour leur rappeler la réglementation en vigueur.

Et un "sentier d'interprétation" va être aménagé avec des panneaux et peut-être une application sur smartphone pour présenter le fonctionnement de ces milieux protégés.