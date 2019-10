Visitez virtuellement l'usine qui traite et valorise les déchets à Toulon

Toulon, France

Pas besoin d'attacher sa ceinture, mais il faut être confortablement installé quand-même pour participer à cette visite virtuelle, car une fois le casque enfilé sur la tête, vous êtes plongés "comme si vous y étiez" dans l'unité de valorisation énergétique du Sittomat. "Le site n'est pas accessible aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes âgées car il est difficile d'accès. Nous avons pensé que c'était dommage qu'une partie de la population soit privée de cette visite et de se renseigner sur comment on traite les déchets", explique Jean-Guy Di Giorgio, le président du Sittomat.

Casque sur la tête, le visiteur virtuel est guidé par Bruno, qui l'emmène dans toute l'UVE. La visite dure environ 10 minutes et est très détaillée. "Ça nous permet aussi d'expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et de sensibiliser la population sur le geste de tri", commente Jean-Guy Di Giorgio.

Le Sittomat qui a d'ailleurs décidé de montrer l'exemple en circulant "vert". Sa première voiture électrique a rejoint le site de Toulon, qui dispose de borne de recharge.

La première voiture électrique du Sittomat © Radio France - C. MARQUES

La visite se fait sur inscription sur le site du Sittomat.