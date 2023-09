Yonne : une cinquième centrale solaire inaugurée dans le département, à Nitry

Dans l'Yonne, le solaire convainc de plus en plus ! Une nouvelle centrale solaire vient justement d'être inaugurée, ce mercredi 6 septembre, à Nitry, sur un terrain qui appartient à la société d'autoroute APRR. Une installation de 7 600 panneaux, elle peut produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 1900 personnes. C'est la cinquième centrale solaire au sol construite dans le département.

Ces cinq installations permettent aujourd'hui de produire assez d'électricité pour la consommation (hors chauffage) d'environ 13% de la population du département, soit 44 000 personnes.

Douze autres projets, en préparation

Notamment à Guillon-Terre-Plaine, sur deux sites différents. Le premier, appelé la grande craie, devrait comporter 9000 panneaux. Le second, au lieu dit Montagne de Verre, avec 45 000 panneaux. Plus au nord, à Vireaux dans le tonnerrois, un ancien projet a été enfin validé. Il s'agit de la construction de panneaux solaires sur une partie de l'ancienne carrière Lafarge, qui alimentait autrefois la cimenterie de Frangey.

A Tonnerre, on attend la construction de 12.000 panneaux. Des permis de construire ont aussi été accordés à Cheny, sur l'ancienne carrière de l'entreprise Colombet, à Venoy, sur un site qui borde l'autoroute A6, à Moneteau, dans le hameau de Pien, sur un ancien site de stockage de déchets ou encore à Evry, au nord de l'Yonne, sur des anciens carrières et sur des terrains de la zone d'activité.

A Irancy et Saint Bris, un projet a également été validé sur 20 hectares. Projet dit "agrivoltaïque", avec, en plus des panneaux solaires, un troupeau de 120 brebis. En plus de la douzaine de projets déjà validée selon la préfecture, une trentaine de projets sont toujours en cours d'instruction.