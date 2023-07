Le spadice du "pénis de Titan" est tombé au jardin botanique du Grand Nancy

C'est en quelque sorte la star du jardin botanique du Grand Nancy depuis son éclosion ce mardi. Le "pénis de Titan", plus grande fleur du monde, a attiré plus de 27 500 curieux au total, jusqu'à ce que le spadice tombe ce vendredi aux alentours de 17h. Mais la plante reste visible tout au long du week-end sur place, les horaires habituels restant de mise au jardin botanique. A savoir de 9h30 à 11h45 et de 13h à 17h45.

Nouveau cycle

Ce dernier précise que cet épisode annonce peut-être finalement de nombreux autres chapitres. "Le tubercule sera au repos pendant 6 mois, avant que la plante entre en phase végétative et produise une feuille qui vivra entre 12 et 18 mois. Ensuite, le tubercule sera de nouveau au repos pendant 6 mois. S’il a accumulé assez d’énergie, il produira une fleur, sinon, ce sera une feuille, et ainsi de suite", décrit le jardin botanique.