Pourquoi le square de l'Abbé Desnoyers à Orléans va-t-il perdre ses arbres fruitiers ?

Le square Desnoyers situé au cœur d'Orléans, à proximité du Musée archéologique (Loiret), dans la rue Sainte-Catherine est actuellement garni de quatre carrés de verdure dans un jardin à la française. Mais dans quelques mois, les quatre poiriers vont être déplacés.

Quel impact pour les arbres ?

Chantal Detry est éducatrice à l'environnement, elle a participé récemment à un projet sur cette place Desnoyers avec la Métropole (dans le cadre de la troisième édition des Jardins Ephémères). Elle ne comprend pas pourquoi la Ville va enlever ces poiriers. Pour elle, il faudrait "créer un nouveau jardin ou replanter d'autres arbres fruitiers ailleurs", car ce n'est pas bon pour leur santé de les déplacer ainsi. "Le fait qu'ils soient déracinés, qu'on leur coupe un grand nombre de branches, de racines, de les remettre dans un autre jardin n'est pas bon, je suis vraiment inquiète pour ces arbres", explique Chantal Detry.

Les poiriers vont être remplacés par des conifères en spirale avec des graviers blancs © Radio France - Julien Frenoy

Un arbre fruitier dans l'ADN de la ville

Pour Chantal Detry, comme pour beaucoup dans le quartier selon elle, ces arbres ont tout à fait leur place, c'est même dans l'ADN de la ville. "C'est une place qui a le nom d'un abbé et on a des poires de curé. C'était vraiment cohérent pour qu'ils soient installés ici. C'est toute la culture horticole d'Orléans et son agglomération".

"Ils vont être heureux comme tout"

Du côté de la Ville, Jean-Paul Imbault, chargé de la "ville jardin" à Orléans répond qu'un des trois poiriers sera supprimé "car il ne produit rien", les trois autres seront replantés dans le Jardin de la Charpenterie avec des conditions plus adaptées. " Ils vont être heureux comme tout, parce qu'ils vont être en plein soleil, ils vont avoir de l'air, ils vont avoir de la lumière, ce qu'ils n'avaient pas au square Desnoyers".

Ces poiriers de la place Desnoyers seront remplacés par des plantes similaires à celles qui se trouvent devant la Cathédrale, plus dans la norme d'un jardin à la française, "on va mettre d'autres arbres à la place, des conifères qui seront verts toutes l'année" explique Jean-Paul Imbault. Avant de préciser que cette opération sera effectuée durant l'hiver.