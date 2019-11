Le succès des défis " Zéro déchet " pour les familles

Et pourquoi pas se lancer un défi " Zéro Déchet " en famille ? L''association " Sur un Air de Terre" anime des ateliers au festival Zéro Déchet organisé ce week end, place Saint Corentin à Quimper. Les familles volontaires s'engagent à peser leurs déchets pendant six mois.

Finistère, France

C'est ludique et les enfants sont souvent moteur. L'association " Sur un Air de Terre" à Pont L'Abbé dans le Sud Finistère propose d'accompagner les familles pendant six mois pour baisser le poids des déchets. Sonia Jore, salariée de l'association animera un atelier dès ce week end au festival " Zéro Déchet" de Quimper.

" Il y a des choses très simple à mettre en place. _Un autocollant stop-pub, par exemple, c'est 30 kilos de papier en moins__. Du papier qui part habituellement à la poubelle habituellement". Les familles ouvrent un carnet de relevés pour suivre l'évolution. " On peut aussi réduire le nombre de produits ménagers et les stocker dans des récipients à multiples réutilisations. Cela évite les emballages. Au lieu d'avoir 15 produits, on va faire un multi-usage avec du vinaigre blanc et du bicarbonate ..."_

Les bretons déjà très en pointe pour le recyclage

"Les bretons de manière générale, surtout dans le Finistère, sont déjà de bons élèves en terme de recyclage et de baisse du poids de déchets. On est autour de 710 kilos de déchets par an. En France, la moyenne est de 900 kilos C'est bien, mais on peut encore mieux faire." estime Sonia Jore. "Le recyclage n'est pas une fin en soi. En terme d'impact carbone, le recyclage utilise énormément de ressource" poursuit l'animatrice " Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. "