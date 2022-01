Le sud de la France, dont les Pyrénées-Orientales, menacés par les "mégafeux"

Selon un rapport parlementaire, le sud de la France, dont les Pyrénées-Orientales, sont de plus en plus menacés par les mégafeux. Ces gigantesques incendies, plus communément observés aux Etats-Unis, en Grèce ou en Australie, ravagent des milliers d'hectares.

Il y a de quoi s'inquiéter. La France, et plus précisément le sud du pays, seraient de plus en plus menacés par les mégafeux. C'est en tout cas ce qu'un rapport parlementaire met en lumière. Coauteur du rapport, le député de l'Aude Alain Péréa se dit "inquiet", notamment après l'incendie dans le Var en août dernier. "Les mégafeux parcourent au moins 8.000 ou 10.000 hectares", explique-t-il. Ils traversent également les espaces agricoles et les zones d'habitation.

Cette exposition aux risques s'explique en partie par le réchauffement climatique, mais pas seulement. La déprise agricole, et notamment les campagnes d'arrachage de la vigne, remplacée par des friches, accentuent le problème. "Ces friches sont très inflammables. On risque d'être débordés."

Mais y aura-t-il assez de pompiers ?

Selon le député, les pompiers français sont bien préparés. "On a une stratégie d'intervention unique au monde, sur les feux de forêt. En moyenne, 85% des feux parcourent moins de cinq hectares. C'est donc une réponse rapide et efficace."

L'inquiétude se situe davantage sur les effectifs. Alain Péréa explique que, sur l'arc méditerranéen, "on tient l'été avec des renforts venus d'autres régions". Mais il est difficile aujourd'hui de trouver des pompiers volontaires.