Le syndicat apicole de la Mayenne va demander au préfet la reconnaissance de l'état de calamité apicole

C'était un risque après le mauvais temps du mois de juillet, c'est désormais une réalité en Mayenne. La pluie a continué de tomber en août et cela n'est pas sans conséquences. Les 400 apiculteurs du département n'ont pas pu récolter leur miel correctement dans les ruches il y a quelques jours (la récolte se fait autour du 15 août). Les apiculteurs ont malheureusement observé que la pluie a noyé le nectar des fleurs. Moins de pollen donc, et moins de miel.

Le syndicat apicole du département va donc passer à l'action dans les prochains jours explique son vice-président Antoine Bouillé. "Nous souhaitons effectivement la reconnaissance de calamité apicole. Quelle soit déclarée par le préfet. C'est surtout pour nos professionnels qui vont avoir besoin d'aide. Plusieurs d'entre eux nous disent qu'ils sont à _60% de perte par rapport à l'an dernier_. La situation est grave. On a une perte importante sur tout le territoire mayennais" explique cet apiculteur d'Entrammes.

Des dégâts chez les abeilles

La météo pourrie de cet été 2021 en Mayenne a eu une autre conséquences dans les ruches. "Les pluies depuis mars ont favorisé des blocages de pontes chez les reines. Des colonies ont donc été en grande difficulté. _La météo défavorable fait en sorte que nos abeilles ne trouvent pas de nectar, ni de pollen_. Et le pollen, c'est indispensable dans une ruche. On peut compter dans une année à peu près 60 kilos de pollen. Et si vous avez de la pluie tous les jours sur vos fleurs, vous n'aurez pas de pollen. En fait, la colonie s'adapte à la situation. Pas de ressources, blocage de ponte. Et cela diminue la population à l'intérieur de la ruche" termine le vice-président syndicat apicole de la Mayenne.