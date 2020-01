Le Syndicat des déchets de la Dordogne prépare l'arrivée de la redevance incitative

La mise en place de la redevance incitative sur les ordures ménagères se poursuit en Dordogne. Le syndicat départemental de traitement des déchets a installé de nouvelles bornes dans les secteurs du pays de Belvès et de Montpon-Ménestérol. Des bornes désormais géolocalisables sur le site du SMD3.

Dordogne, France

A compter de 2021, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera remplacée en Dordogne par une redevance incitative. Le SMD3, le syndicat départemental des déchets de la Dordogne, poursuit donc son déploiement des bornes pour l'apport volontaire des déchets. De nouveaux containers ont été installés dans le pays de Belvès et dans le secteur de Montpon/Mussidan. D'autres le seront dès le mois de février dans le Bergeracois, hors de la zone gérée par la Communauté d'agglomération bergeracoise.

Les bornes marrons pour le carton, vertes pour le verre, et jaunes pour les emballages et papiers sont en accès libres. Les déchets recyclables se déposent désormais en vrac dans la borne jaune. Les sacs jaunes ne sont plus utilisés. Seules les bornes grises dédiées aux sacs noirs nécessiteront prochainement un contrôle d'accès.

La redevance incitative entrera en vigueur en 2021

Les bornes grises restent pour le moment en accès libre jusqu'à la date affichée sur la trappe. A compter de cette date, le contrôle d'accès sera activé et les usagers devront impérativement être munis d'un badge d'accès personnel. Ils pourront déposer jusqu'à 60 litres d'ordures ménagères (un sac de 60 litres ou deux sacs de 30 litres) à chaque ouverture. Ces badges d'accès seront envoyés aux usagers déjà enquêtés à la mi-février.

Ces points d'apport volontaires seront géolocalisables à partir du lundi 27 janvier sur le site internet du SMD3 (smd3.fr) à la page collecte des déchets et consultables en mairie.

Une facture pédagogique

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères restera en vigueur en 2020. A compter de 2021, elle sera remplacée par la redevance incitative. Au cours du dernier trimestre 2020, une facture pédagogique sera adressée mais elle ne sera pas à payer. Elle indiquera le montant que l’usager aurait dû payer à l’issue des six premiers mois de fonctionnement du nouveau système.

Le SMD3 précise que les usagers qui n'auront pas été enquêtés peuvent contacter le 0971008424.