Le syndicat des propriétaires d'étangs de la Corrèze veut inciter à partager l'eau des lacs

La question du partage de l'eau se pose de plus en plus face aux épisodes de sécheresse à répétition. Le syndicat des propriétaires d'étangs de la Corrèze veut donc inciter ses adhérents à partager l'eau de leurs lacs. De l'eau qui peut être utilisée par les agriculteurs, mais aussi par des structures économiques, touristiques, pour la pêche, voire pour la production d'électricité, sans parler de son utilisation par les pompiers.

Pour l'instant la pratique n'est pas courante reconnaît le président du syndicat mais il est urgent et obligé que cela change. Les propriétaires ne peuvent plus garder cette eau pour eux seuls souligne Thierry Lissac : "Les problèmes en cette période sont déjà imminents dans notre région, on a déjà des communes qui vont manquer d'eau et des risques d'incendie partout. C'est récurrent et ça s'étale de plus en plus sur toute une année."

"L'eau ne doit pas être cotée en bourse" - Thierry Lissac, président du syndicat des étangs corréziens

"Les étangs se trouvent au cœur du débat et l'eau décidera demain des métiers que certains feront. Aujourd'hui, on ne conçoit pas qu'un jeune agriculteur s'installe dans une ferme qui n'aurait pas un point d'eau. Donc, on veut que l'eau reste un bien public et fondamental pour la vie de tous. Ça doit être accessible à tous. Bien sûr il y a des choses à entretenir, mais l'eau ne doit pas être cotée en bourse. La solution c'est le partage de l'eau et que tout le monde conserve ce bien."

L'exemple de Meyrignac-l'Eglise

A Meyrignac-l'Eglise, l'étang de 17 hectares est déjà largement partagé. Une pratique qui remonte à une centaine d'années, lorsque la famille de Dominique Dorme a acquis le plan d'eau : "La baignade a toujours été ouverte au public et depuis la famille s'est toujours sentie obligée de continuer cette œuvre."

Depuis quelques années la baignade est gérée par la commune et l'étang a trouvé d'autres utilisateurs comme les agriculteurs, les pêcheurs. Il y a une prise d'eau accessible aux pompiers. Il y a même une micro centrale électrique. Et depuis 2011 ses rives accueillent également le domaine des Monédières , le plus gros village de vacances de la Corrèze. Un véritable produit d'appel pour les touristes souligne le directeur, Jean-Yves Merzoughi : "On vient se baigner, pratiquer des activités nautiques comme le paddle, le canoë, le pédalo... Et il y aussi une grosse activité pêche. Pour nous, c'est vrai que c'st un plus dans nos prestations touristiques."

Ce partage de l'eau est nécessaire aujourd'hui explique Dominique Dorme pour conserver certaines activités localement. Mais c'est aussi un bon moyen de partager aussi le coût d'un étang : "L'entretien des berges, des pontons, les mises aux normes sont à notre charge. Le but n'est pas de gagner, mais d'avoir cet équilibre qui nous permet de maintenir." Car, L'enjeu est aussi de conserver ces étangs et leur réserve d'eau. Certains propriétaires qui n'ont pas les moyens de leur entretien préfèrent les faire combler.