Le Tavignanu, premier fleuve à bénéficier d’une déclaration de droits

Une coalition regroupant le collectif Tavignanu Vivu, UMANI et Terres de Liens Corsica, et assistée par Notre Affaire à Tous (association qui milite pour l’instauration d’une justice climatique), lance aujourd’hui la déclaration des droits du fleuve Tavignanu en Corse.

Il s’agit d’une première en France. Cette déclaration ambitionne à terme d’aboutir à l’organisation d’un référendum local sur le statut du fleuve Tavignanu.

Elle s’inscrit également dans le mouvement mondial de reconnaissance des droits de la nature qui est en plein essor, et, selon les associations, marque le début d’une révolution juridique et culturelle en France où les initiatives locales pour les droits de la nature se multiplient.

Fleuve menacé

Le fleuve Tavignanu est le deuxième fleuve de Corse et abrite une biodiversité remarquable. La basse vallée du Tavignanu est classée site Natura 2000 et le fleuve a également été inventorié à trois reprises comme ZNIEFF. Les associations dénoncent le fait que le fleuve est pourtant menacé par un projet d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés, de déchets amiantés et de terres amiantifères.

Malgré une forte opposition, le Conseil d’Etat a récemment validé l’autorisation d’exploitation du site.

Le collectif Tavignanu Vivu, UMANI et Terres de Liens Corsica ont donc contacté l’association Notre Affaire à Tous pour les aider à rédiger une déclaration de droits pour le fleuve Tavignanu, afin de continuer le combat sur un autre terrain.

Pour Alexis Cortinchi, du collectif Tavignanu Vivu, “l’autorisation d’exploiter donnée à ce projet d’enfouissement relève d’une irresponsabilité coupable. Le Tavignanu a des droits impérieux, il nous appartient à tous de les faire valoir”. “Nous faisons tous partie du « peuple des fleuves »”, ajoute de son côté Jean-François Bernardini d’Umani.

Projet de référendum local

Pour Marine Yzquierdo, avocate et membre de Notre Affaire à Tous, “_cette déclaration est une réponse au cadre judiciaire actuel qui autorise la pollution d’un écosystème pourtant essentiel au maintien et au fonctionnement de la vie dans la région_. Nous sommes heureux d’assister le collectif pour porter cette déclaration, et espérons aider d’autres collectifs et collectivités locales à lancer des initiatives similaires pour protéger des entités naturelles menacées par des projets industriels, comme ce que nous observons dans différents pays.”

Les associations entendent ensuite porter cette déclaration à l’échelle européenne et sensibiliser les décideurs européens. Elles souhaitent également organiser, à terme, un référendum local sur le statut du fleuve Tavignanu. Après la bataille judiciaire, l’objectif est à présent d’agir sur le terrain politique. Une pétition a d’ailleurs été mise en ligne (https://www.tavignanu.corsica/)

Marie Toussaint, eurodéputée, juriste en droit international de l'environnement, et cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, estime que “cette initiative n’est pas sans rappeler celle portée par les riverains du Lac Erié, aux Etats-Unis, qui se battent contre les industries polluantes à l’aide d’une déclaration des droits du lac rédigée et plébiscitée par voie de référendum citoyen. Peu à peu, ces déclarations citoyennes deviennent du droit dur, contraignant. Et ce que prouve cette nouvelle initiative citoyenne, c’est à la fois que la reconnaissance des droits de la nature est une urgence, et que les citoyens l’ont compris. C’est au tour de l’Etat et de l’Europe de le concrétiser.”

